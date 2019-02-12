Микроавтобус RAF XXI века — какой он?

В Риге полным ходом идет работа по созданию новой версии популярнейшего в советское время микроавтобуса. Возрожденный RAF — а в новом воплощении это электромобиль — сможет проезжать на одной зарядке до 180 км и брать на борт до 30 пассажиров.

Авторами первых поисковых эскизов экстерьера будущей новинки стали студенты кафедры промышленного дизайна Санкт-Петербургской художественной академии. Как сообщает издание "Авторевю", опубликовавшее проекты, конечный дизайн будет создаваться под руководством доктора искусствоведения Светланы Мирзоян: она работает на вышеупомянутой кафедре, и как раз ей принадлежит авторство экстерьера оригинального автобуса RAF образца 1958 года. Соавтором Светланы, как сообщается, станет еще один известный дизайнер — Дмитрий Азрикан, живущий ныне в США.

Согласно концепции, будущий микроавтобус сможет перевозить около 30 пассажиров: его планируется снабдить 15 сидячими и 18 стоячими местами. Кроме того, в интерьер будут интегрированы еще и три откидных креслица. В разработке, помимо автономной модификации с электромотором и бензиновым двигателем в качестве генератора, находится еще и версия, которая сможет получать энергию от троллейбусных линий.

Ожидается, что основным мотором для микроавтобуса станет электродвигатель с отдачей около 65 л.с., а запас хода новинки должен составить от 150 до 180 км.

Прототип нового RAF может появиться уже в следующем году: предприятие Rigas Autobusu Fabrika планирует создать для его постройки экспериментальный цех. После завершения работ над прототипом микроавтобус отправят на дорожные испытания и будут готовить к массовому производству. Попутно предприятие собирается наладить в Риге еще и партнерскую сборку микроавтобусов, причем переговоры по этому поводу уже ведутся, но пока не уточняется, с какими именно производителями.