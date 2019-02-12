Россиянам предсказали месть «народных инспекторов»

Автоэксперты заявили, что инициативой о запуске проекта «народных инспекторов», позволяющего автомобилистам жаловаться друг на друга, могут воспользоваться злоумышленники, сообщает РБК. По словам специалистов, кадры с нарушениями, можно будет подделать и соответственно вогнать жертву аферы в большие долги.

Адвокат Александр Липатников опасается, что желающих насолить обидчику таким образом найдётся предостаточно. При этом правозащитник отмечает, что сфальсифицировать фотоматериал, доказывающий нарушение, не сложно.

«Человек из мести кому-то возьмет такую же машину, как у своего врага, установит на нее такие же госномера и нащелкает ее раз 10–20 на газоне», — заявил Липатников.

По его словам, доказать, что в этом случае водитель не имеет к нарушению никакого отношения будет практически невозможно.

«Оспорить штрафы, которые сейчас приходят с камер фотовидеофиксации, очень трудно. То же самое будет и с „народными инспекторами“, — отметил адвокат, подчеркнув, что с одобрением инициативы в ГИБДД начнёт поступать информация о сотнях тысяч нарушений ежедневно.

Кто будет обрабатывать такой массив информации, насколько тщательно будет разобрана конкретная ситуация, до сих пор неизвестно.

Всё это повлияет на без того обострившиеся отношения между автовладельцами и пешеходами, считает автоюрист Сергей Смирнов

»Автовладельцев загнали в такое положение, когда припарковать машину без нарушения невозможно», — сетует эксперт.

Специалист отметил, что приложение на смартфоне не является сертифицированным измерительным прибором, поэтому решение на основе данных со смартфона можно будет оспорить. Однако, по его словам, «среднестатистический автовладелец с этим связываться не будет».