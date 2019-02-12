Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам предсказали месть «народных инспекторов» 

Рамблер 12 февраля 2019
Фото: depositphotos.com
Автоэксперты заявили, что инициативой о запуске проекта «народных инспекторов», позволяющего автомобилистам жаловаться друг на друга, могут воспользоваться злоумышленники, сообщает РБК. По словам специалистов, кадры с нарушениями, можно будет подделать и соответственно вогнать жертву аферы в большие долги.
Адвокат Александр Липатников опасается, что желающих насолить обидчику таким образом найдётся предостаточно. При этом правозащитник отмечает, что сфальсифицировать фотоматериал, доказывающий нарушение, не сложно.
«Человек из мести кому-то возьмет такую же машину, как у своего врага, установит на нее такие же госномера и нащелкает ее раз 10–20 на газоне», — заявил Липатников.
По его словам, доказать, что в этом случае водитель не имеет к нарушению никакого отношения будет практически невозможно.
«Оспорить штрафы, которые сейчас приходят с камер фотовидеофиксации, очень трудно. То же самое будет и с „народными инспекторами“, — отметил адвокат, подчеркнув, что с одобрением инициативы в ГИБДД начнёт поступать информация о сотнях тысяч нарушений ежедневно.
Кто будет обрабатывать такой массив информации, насколько тщательно будет разобрана конкретная ситуация, до сих пор неизвестно.
Всё это повлияет на без того обострившиеся отношения между автовладельцами и пешеходами, считает автоюрист Сергей Смирнов.
»Автовладельцев загнали в такое положение, когда припарковать машину без нарушения невозможно», — сетует эксперт.
Специалист отметил, что приложение на смартфоне не является сертифицированным измерительным прибором, поэтому решение на основе данных со смартфона можно будет оспорить. Однако, по его словам, «среднестатистический автовладелец с этим связываться не будет».
7 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий наказывать водителей, на которых пожаловались «народные инспекторы», которые по задумке авторов инициативы, смогут зафиксировать нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением». Свои видеозаписи они будут регистрировать на портале госуслуг, а нарушителей смогут оштрафовать на основании этих роликов. В законопроекте отмечено, что «инспекторы» смогут зафиксировать проезд нарушителя на красный сигнал светофора, незаконную стоянку, выезд на встречку, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и нарушения в отношении пешеходов.
Комментарии24
Автоновости , Сергей Смирнов , Госдума , ГИБДД
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение