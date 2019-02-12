Россиянам предсказали месть «народных инспекторов» 

Автоэксперты заявили, что инициативой о запуске проекта «народных инспекторов», позволяющего автомобилистам жаловаться друг на друга, могут воспользоваться злоумышленники, сообщает РБК. По словам специалистов, кадры с нарушениями, можно будет подделать и соответственно вогнать жертву аферы в большие долги.
Адвокат Александр Липатников опасается, что желающих насолить обидчику таким образом найдётся предостаточно. При этом правозащитник отмечает, что сфальсифицировать фотоматериал, доказывающий нарушение, не сложно.
«Человек из мести кому-то возьмет такую же машину, как у своего врага, установит на нее такие же госномера и нащелкает ее раз 10–20 на газоне», — заявил Липатников.
По его словам, доказать, что в этом случае водитель не имеет к нарушению никакого отношения будет практически невозможно.
«Оспорить штрафы, которые сейчас приходят с камер фотовидеофиксации, очень трудно. То же самое будет и с „народными инспекторами“, — отметил адвокат, подчеркнув, что с одобрением инициативы в ГИБДД начнёт поступать информация о сотнях тысяч нарушений ежедневно.
Кто будет обрабатывать такой массив информации, насколько тщательно будет разобрана конкретная ситуация, до сих пор неизвестно.
Всё это повлияет на без того обострившиеся отношения между автовладельцами и пешеходами, считает автоюрист Сергей Смирнов.
»Автовладельцев загнали в такое положение, когда припарковать машину без нарушения невозможно», — сетует эксперт.
Специалист отметил, что приложение на смартфоне не является сертифицированным измерительным прибором, поэтому решение на основе данных со смартфона можно будет оспорить. Однако, по его словам, «среднестатистический автовладелец с этим связываться не будет».
7 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий наказывать водителей, на которых пожаловались «народные инспекторы», которые по задумке авторов инициативы, смогут зафиксировать нарушение ПДД с помощью «устройств, оснащенных камерами и специальным программным обеспечением». Свои видеозаписи они будут регистрировать на портале госуслуг, а нарушителей смогут оштрафовать на основании этих роликов. В законопроекте отмечено, что «инспекторы» смогут зафиксировать проезд нарушителя на красный сигнал светофора, незаконную стоянку, выезд на встречку, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и нарушения в отношении пешеходов.