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Volvo запускает в России новый сервис 

Car.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: car.ru
После активного развития сервиса по краткосрочной аренде машин, активно начали развиваться предложения по долгосрочной аренде. Множество компаний уже готовы предложить автомобиль на срок от месяца или недели, но вот первым официальным дилером, который стал предлагать свои машины в долгосрочную аренду, стала именно шведская компания Volvo.
Представители компании, говоря о программе под названием Volvo Car Rent, утверждают, что программа подходит как юридическим лицам так и частным. Договор аренды заключается на длительные период от 12 месяцев до максимального срока в 5 лет. За это время арендатор будет спокойно пользоваться машиной, без каких либо ограничений, только лишь оплачивая ежемесячную стоимость аренды, которая жестко фиксирована и не может быть изменена в течение всего срока договора.
В стоимость аренды уже включены все обычные траты владельцев машин, такие как страховка, прохождение технического обслуживания, на плечах водителя остается только мойка машины и своевременная заправка. Еще одним плюсом является возможность по завершению аренды выбрать совершенно другой, новый автомобиль и спокойно подписать договор аренды.
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