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Ford Kuga заменит медленно продаваемые модели в Европе 

Auto.Today 12 февраля 2019
Фото: Ford Tips
Уже давно не секрет, что внедорожники и коммерческие автомобили являются единственными прибыльными транспортными средствами Ford на европейском рынке.
В течение прошлого года американский производитель продал 153 542 экземпляра Kuga и 111 856 EcoSport, тогда как ему удалось убедить всего 9 527 европейцев приобрести роскошный внедорожник Edge. Это означает, что продажи последнего упали на целый 41 процент по сравнению с 2017 годом.
Как сообщает Autonews Europe, Ford собирается исправить тенденцию снижения продаж, заменив Edge на семиместную версию Kuga следующего поколения. Также в рамках этого года компания привезет в Европу как минимум два новых внедорожника: замену EcoSport на базе Fiesta и совершенно новый Kuga, который выйдет после дебюта Escape.
В отличие от своих предшественников, будущий Kuga впервые дебютирует в семиместной версии, тем самым позволит исключить неконкурентоспособный Edge и в целом повысить популярность Ford в Европе. Отмечается, производитель и в будущем продолжит сокращать количество легковых автомобилей в своей линейке, отдавая предпочтение кроссоверам и внедорожникам.
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Автоновости , Ford
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