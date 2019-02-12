Частникам могут запретить ставить камеры на дорогах

В правительстве озвучили идею отказа от частных комплексов фиксации нарушений. Все камеры могут перейти под контроль государства до 2025 года.

С предложением о передаче системы фиксации нарушений ПДД государству выступил вице-премьер Максим Акимов . По его словам, комплексы "не должны зарабатывать" и быть средством коммерциализации, а потому необходимо поменять "главный мотив" — добиваться, чтобы на участке, где установлено устройство, водители перестали нарушать правила дорожного движения, а не наоборот.

В связи с этим правительство намерено инициировать пересмотр существующих схем концессий, который предполагает, что установкой камер занимаются частные компании. При этом он подчеркнул, что речь не идет о полной отмене существующих договоров о концессиях, так как это было бы "плохой политикой". "Частники пока останутся в этом секторе, но уже через пять-шесть лет система станет полностью государственной", — цитирует вице-премьера РБК.

Как сообщал "Авторамблер", в 2018 году было вынесено 129,2 млн постановлений, причем 105,9 млн нарушений были зафиксированы камерами. Таким образом, таких штрафов увечилась по сравнению с прошлым годом с 76,5% до 82,7%.