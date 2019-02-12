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Уникальный кабриолет «Нива» продали с аукциона за 5300 долларов 

Wroom.ru + ещё 4 12 февраля 2019
Фото: Bringatrailer.com
На одном из специализированных сайтов по продаже ретро-автомобилей появилось объявление о продаже кабриолета Lada Niva для итальянского рынка.
Открытые версии «Нивы» выпускались в восьмидесятых годах специализированными европейскими компаниями по заказу местных импортёров. Выставленный на продажу автомобиль 1989 года выпуска создан по типичному рецепту: у машины срезали крышу и задние стойки кузова.
Bringatrailer.com
Над головами пассажиров появилась усиленная дуга безопасности, а вместо крышки багажника — откидной борт. Дополняет картинку съёмный тент с пластиковыми окошками.
Bringatrailer.com
За три десятка лет эта «Нива» проехала по дорогам Италии 75 тысяч км. Перед продажей автомобиль перекрасили, сохранив исходный цвет, у машины заменили шины и привели в порядок салон.
Кабриолет продавался в формате аукциона, окончательная цена машины составила 5300 долларов или 350 тысяч рублей по текущему курсу.
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Автоновости , Автоспорт , Экономика , Lada
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