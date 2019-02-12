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Cadillac Escalade обзавелся пуленепробиваемой версией 

Авторамблер 12 февраля 2019
Фото: Авторамблер
Разработкой роскошного бронеавтомобиля занялись бывшие сотрудники спецслужб, основавшие фирму AddArmor.
Такой внедорожник способен выдержать обстрел из крупнокалиберных штурмовых винтовок: стекла заменили на пуленепробиваемые толщиной 5 см, а вместо стандартных баллистических стальных пластин установили углепластиковые, которые не только на 60% легче, но и в 10 раз прочнее.
Все это сочетается с роскошным салоном — в потолок вмонтировали светодиодные лампы, повесили 32-дюймовую плазменную панель, кресла обили кожей, а также использовали натуральное дерево для декоративных деталей.
В результате всех доработок стоимость роскошного бронемобиля составила 350 тыс. долларов (около 23 млн рублей).
Как сообщал "Авторамблер", ранее другая американская фирма, SCG, анонсировала старт продаж бронированного вездехода Boot. Причем в компании уточнили, что двухдверные версии уже распроданы, так что заказать можно только четырехдверный вариант. Boot несколько дешевле Escalade от AddArmor — он стоит 287,5 тыс. долларов (19 млн рублей).
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