Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студенты придумали для «Хонды» электрический микропикап 

Motor.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: Motor.ru
Команда из тринадцати студентов туринского отделения Европейского Института Дизайна (IED) разработала для Honda компактный электрический пикап Tomo. Постройкой полноразмерного прототипа машины займется инжиниринговая фирма EDAG Italia, а его дебют состоится весной на автосалоне в Женеве.
Разработка дизайна пикапа стала дипломной работой для студентов, получающих образование по программе Master in Transportation Design. Перед ними стояла задача придумать идеальный автомобиль для молодежи на ближайшие шесть лет — своеобразный гаджет на колесах в практичном кузове и с электрической силовой.
Tomo — транскрипция японского иероглифа 友, что в переводе означает «друг».
Автором основной концепции дизайна экстерьера стал мексиканец Рикардо Алехандро Кампос Ортега, а интерьера — Рудракш Банерджие из Индии. Курировал проект шеф-дизайнер Automobili Pininfarina Лука Богоньо.
Также в Женеве Honda покажет приближенный к серии прототип нового массового электрокара, основанного на концерте Urban EV 2017 года. Машина получил широкоформатную приборную панель и камеры вместо боковых зеркал.
Motor.ru: последние новости
Для Lexus UX сделали покрышки в стиле кроссовок Nike Мировая премьера марки Aurus состоится на оборонной выставке Названа дата выхода нового сезона Top Gear
Комментарии
Автоновости , Honda
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение