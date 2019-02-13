Студенты придумали для «Хонды» электрический микропикап 

Команда из тринадцати студентов туринского отделения Европейского Института Дизайна (IED) разработала для Honda компактный электрический пикап Tomo. Постройкой полноразмерного прототипа машины займется инжиниринговая фирма EDAG Italia, а его дебют состоится весной на автосалоне в Женеве.
Разработка дизайна пикапа стала дипломной работой для студентов, получающих образование по программе Master in Transportation Design. Перед ними стояла задача придумать идеальный автомобиль для молодежи на ближайшие шесть лет — своеобразный гаджет на колесах в практичном кузове и с электрической силовой.
Tomo — транскрипция японского иероглифа 友, что в переводе означает «друг».
Автором основной концепции дизайна экстерьера стал мексиканец Рикардо Алехандро Кампос Ортега, а интерьера — Рудракш Банерджие из Индии. Курировал проект шеф-дизайнер Automobili Pininfarina Лука Богоньо.
Также в Женеве Honda покажет приближенный к серии прототип нового массового электрокара, основанного на концерте Urban EV 2017 года. Машина получил широкоформатную приборную панель и камеры вместо боковых зеркал.