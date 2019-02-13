Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Штрафы за остановку на автомагистрали предложили утроить 

Рамблер + ещё 1 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Эксперты Министерства транспорта РФ предложили в три раза увеличить размер штрафов за остановку на автомагистралях в необорудованных для этого местах. Проект документа с требованием внести поправки в соответствующую статью Административного кодекса опубликован на портале нормативных актов.
Причина, по словам специалистов, в увеличившемся количестве тяжких ДТП, которые происходят по вине водителей, оставивших свои машины в неположенном месте на скоростной трассе. В доказательство своих слов эксперты приводят статистические данные госкомпании «Автодор», согласно которым за 2018 год на дорогах организации 59 человек из 388 погибли из-за наезда на машину, стоящую на обочине.
«ДТП произошли в темное время суток. Основной причиной таких ДТП является сознательное пренебрежение ПДД пользователями автомобильных дорог», — говорится в пояснительной записке.
Один из способов предотвратить трагические последствия — увеличить штрафы за нарушение правил, уверяют эксперты. По их словам, вместо 1 тысячи рублей нарушители должны платить 3 тысячи рублей. Также специалисты установить на дорогах «Автодора» дополнительные знаки «Остановка запрещена и нанести жёлтую дорожную разметку.
Комментарии
Автоновости , Минтранс РФ
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение