Штрафы за остановку на автомагистрали предложили утроить

Эксперты Министерства транспорта РФ предложили в три раза увеличить размер штрафов за остановку на автомагистралях в необорудованных для этого местах. Проект документа с требованием внести поправки в соответствующую статью Административного кодекса опубликован на портале нормативных актов.

Причина, по словам специалистов, в увеличившемся количестве тяжких ДТП, которые происходят по вине водителей, оставивших свои машины в неположенном месте на скоростной трассе. В доказательство своих слов эксперты приводят статистические данные госкомпании «Автодор», согласно которым за 2018 год на дорогах организации 59 человек из 388 погибли из-за наезда на машину, стоящую на обочине.

«ДТП произошли в темное время суток. Основной причиной таких ДТП является сознательное пренебрежение ПДД пользователями автомобильных дорог», — говорится в пояснительной записке.

Один из способов предотвратить трагические последствия — увеличить штрафы за нарушение правил, уверяют эксперты. По их словам, вместо 1 тысячи рублей нарушители должны платить 3 тысячи рублей. Также специалисты установить на дорогах «Автодора» дополнительные знаки «Остановка запрещена и нанести жёлтую дорожную разметку.