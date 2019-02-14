BMW показала сумасшедшие кроссоверы X3 M и X4 M

Паркетники X3 и X4 обзавелись M-версиями, а также 510-сильными модификациями с приставкой Competition.

Главное новшество — модернизированный шестицилиндровый рядный мотор объемом 3 литра с парой турбонагнетателей, головку блока для которого напечатали на 3D-принтере, а давление непосредственного впрыска повысили с 200 до 350 бар. Мощность агрегата составляет 480 л.с., а у версии Competition он выдает 510 "сил". Двигатель работает с автоматической коробкой M Steptronic и системой полного привода M xDrive.

В результате X3 M и BMW X4 M разгоняются с места до 100 км/ч за 4,2 секунды, а в модификации Competition — на 0,1 секунды быстрее. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч.

В числе других доработок — дополнительные распорки в подвеске, которые позволили увеличить жесткость креплений, иной алгоритм работы адаптивных амортизаторов, улучшенные по сравнению с обычной версией тормоза и система охлаждения мотора. X3 и X4 более стабильны на высоких скоростях и отличаются от стандартных кроссоверов улучшенной управляемостью.

Не обошлось и без "стайлинга": для новинок доступны 21-дюймовые диски и черные глянцевые элементы дизайна, которые носят декоративный характер. Позже для "заряженных" кроссоверов будет доступен и дополнительный пакет отделки салона M Carbon.

В Европе продажи стартуют весной и будут начинаться от 84,9 тыс. евро (6,3 млн рублей).