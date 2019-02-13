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В России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей 

RT на русском 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Соответствующий пункт содержится в резолюции IV Конгресса автошкол России (есть в распоряжении RT), которая была направлена в ГИБДД.
В документе отмечается, что одной из проблем в работе автошкол является невозможность за короткий срок обучения сформировать у будущего водителя ответственное отношение к своему поведению на дороге.
Участники Конгресса полагают, что подобное воспитание должно проводиться с раннего детского возраста.
«Автошколы в самую первую очередь заинтересованы в том, чтобы в них поступали люди с уже сформированными нравственными установками на заботу о коллективной безопасности и уважение прав других членов общества. Применительно к безопасности дорожного движения такие установки могла бы сформировать предавтошкольная подготовка, проводимая с детьми и подростками в общеобразовательных школах и колледжах», — следует из резолюции.
Как рассказал в беседе с RT участник конгресса, председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов, теоретические занятия с учащимися могли бы проводить специалисты автошкол. При этом полученные детьми знания могли бы закрепляться практической частью — например, на картинг-площадках.
После окончания обучения каждому ребёнку или подростку мог бы выдаваться соответствующий сертификат, подтверждающий знания и навыки вождения.
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Автоновости , ГИБДД
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