В России предлагают обучать основам вождения учащихся школ и колледжей

Соответствующий пункт содержится в резолюции IV Конгресса автошкол России (есть в распоряжении RT), которая была направлена в ГИБДД

В документе отмечается, что одной из проблем в работе автошкол является невозможность за короткий срок обучения сформировать у будущего водителя ответственное отношение к своему поведению на дороге.

Участники Конгресса полагают, что подобное воспитание должно проводиться с раннего детского возраста.

«Автошколы в самую первую очередь заинтересованы в том, чтобы в них поступали люди с уже сформированными нравственными установками на заботу о коллективной безопасности и уважение прав других членов общества. Применительно к безопасности дорожного движения такие установки могла бы сформировать предавтошкольная подготовка, проводимая с детьми и подростками в общеобразовательных школах и колледжах», — следует из резолюции.

Как рассказал в беседе с RT участник конгресса, председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов, теоретические занятия с учащимися могли бы проводить специалисты автошкол. При этом полученные детьми знания могли бы закрепляться практической частью — например, на картинг-площадках.

После окончания обучения каждому ребёнку или подростку мог бы выдаваться соответствующий сертификат, подтверждающий знания и навыки вождения.