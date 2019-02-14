В США возрождается мотоциклетный бренд Onyx

Мотоциклетная фирма Onyx с головным офисом в Сан-Франциско приняла решение вернуть продукцию под собственным брендом на рынок.

На этот раз разработана линейка электрических мопедов. Помимо современной технической начинки, американские конструкторы решили обновить и образ двухколесных машин.

Деньги на начало производства были получены новым сейчас способом краундфандинга. На площадке Indiegogo удалось собрать порядка 1 миллиона американских долларов. В коммерческий успех проекта поверило около полутысячи человек. Акция прошла в середине 2018 года.

И вот, спустя восемь месяцев, команда уже стоит на пороге производства. Все это время коллектив под руководством Тима Сьюарда разрабатывала проект, готовился к запуску производства. Первую продукцию получают первые клиенты, вложившие деньги в проект. Пилотные экземпляры руководитель проекта лично привозил их новым обладателям в знак благодарности.

Линейка электромопедов насчитывает пока две модели:

Onyx CTY;

Onyx RCR.

Базовая машина CTY близка по характеристикам к оригинальным машинам 80-х годов с бензиновым мотором объемом 50 см3. При темпе движения до 30 км/ч мопед сможет преодолеть 65 километров. Мопед RCR разгоняется до 96 км/ч, но при скорости до 30 км/ч запас хода составляет более 100 км.

Стоимость составит 1625 USD для CTY и 2300 USD для RCR. Но если мопед заказывает сторонний человек, то в цену закладывается дополнительная стоимость в размере около 1300 долларов.