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В США возрождается мотоциклетный бренд Onyx 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Мотоциклетная фирма Onyx с головным офисом в Сан-Франциско приняла решение вернуть продукцию под собственным брендом на рынок.
На этот раз разработана линейка электрических мопедов. Помимо современной технической начинки, американские конструкторы решили обновить и образ двухколесных машин.
Деньги на начало производства были получены новым сейчас способом краундфандинга. На площадке Indiegogo удалось собрать порядка 1 миллиона американских долларов. В коммерческий успех проекта поверило около полутысячи человек. Акция прошла в середине 2018 года.
И вот, спустя восемь месяцев, команда уже стоит на пороге производства. Все это время коллектив под руководством Тима Сьюарда разрабатывала проект, готовился к запуску производства. Первую продукцию получают первые клиенты, вложившие деньги в проект. Пилотные экземпляры руководитель проекта лично привозил их новым обладателям в знак благодарности.
Линейка электромопедов насчитывает пока две модели:
Onyx CTY;
Onyx RCR.
Базовая машина CTY близка по характеристикам к оригинальным машинам 80-х годов с бензиновым мотором объемом 50 см3. При темпе движения до 30 км/ч мопед сможет преодолеть 65 километров. Мопед RCR разгоняется до 96 км/ч, но при скорости до 30 км/ч запас хода составляет более 100 км.
Стоимость составит 1625 USD для CTY и 2300 USD для RCR. Но если мопед заказывает сторонний человек, то в цену закладывается дополнительная стоимость в размере около 1300 долларов.
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