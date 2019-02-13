Минтранс предложил увеличить еще один штраф

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Минтранс предлагает утроить штраф за медленную езду по магистралям 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 13 часов назад
Минтранс предложил увеличить штраф за остановку на автомагистралях и езду по ним со скоростью меньше 40 км/ч. В ведомстве отметили, что нарушителям придётся платить вместо 1000 рублей — 3000.
В пояснительной записке к документу отмечается, что эта инициатива направлена на снижение количества ДТП, пишет «Парламентская газета».
Сейчас идет публичное обсуждение инициативы.
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Также в Минтрансе предлагают усилить работу аварийных комиссаров, особенно в темное время суток, отмечает RT.
Помимо этого в ведомстве заявили о необходимости установить на дорогах «Автодора» дополнительные знаки «Остановка запрещена» и нанести желтую сплошную разметку, добавляет Ura.ru.
Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал законопроект о народных инспекторах на дороге.
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Автоновости , Видео , Петр Шкуматов , Автодор , Минтранс РФ , Парламентская газета , РИА Ura.ru
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