Минтранс предложил увеличить еще один штраф

Минтранс предложил увеличить штраф за остановку на автомагистралях и езду по ним со скоростью меньше 40 км/ч. В ведомстве отметили, что нарушителям придётся платить вместо 1000 рублей — 3000.
В пояснительной записке к документу отмечается, что эта инициатива направлена на снижение количества ДТП, пишет «Парламентская газета».
Сейчас идет публичное обсуждение инициативы.
Также в Минтрансе предлагают усилить работу аварийных комиссаров, особенно в темное время суток, отмечает RT.
Помимо этого в ведомстве заявили о необходимости установить на дорогах «Автодора» дополнительные знаки «Остановка запрещена» и нанести желтую сплошную разметку, добавляет Ura.ru.
Ранее в эфире НСН координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал законопроект о народных инспекторах на дороге.