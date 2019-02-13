Когда частникам запретят расставлять камеры на дорогах?

Многие камеры автоматической фиксации нарушений сейчас обслуживаются частными компаниями, и это обстоятельство регулярно вызывает критику со стороны автомобилистов. В правительстве страны зазвучали предложения прекратить подобную практику, назвав ее "средством коммерциализации".

С идеей пересмотра существующей схемы работы выступил вице-премьер Максим Акимов . Как сообщает РБК со ссылкой на самого чиновника, он намерен инициировать процесс полной передачи существующей системы государству, отметив, что на это уйдет как минимум пять-шесть лет. Дело в том, что государство не может в этой ситуации, по его словам, "рубить сплеча" и должно учитывать интересы нынешних концессионеров.

"Сейчас камера — это средство коммерциализации. А камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят. Мы подменяем главный мотив — добиваться, чтобы на этом участке никто не нарушал. А сейчас мотив — добиваться, чтобы нарушали как можно чаще, потому что денежный поток становится главным мерилом", — цитирует агентство слова вице-премьера.

В прошлом году в СМИ неоднократно сообщалось о случаях уничтожения камер автоматической фиксации нарушений недовольными водителями, что многие эксперты расценивали, как своеобразную форму протеста. При этом число камер на дорогах страны стабильно растет: сейчас оно достигает примерно 15 тысяч комплексов, из которых порядка трети — передвижные установки.

Кроме того, ранее сообщалось, что в 2018 году наиболее часто фиксируемым нарушением ПДД стало превышение скорости — его доля в общем числе нарушений выросла за прошлый год практически на четверть. Это обстоятельство связывается как раз с ростом числа камер на дорогах.