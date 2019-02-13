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Штраф за остановку на автомагистралях могут увеличить 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство транспорта предложило увеличить штрафы за остановку на автомагистралях. Поправки в Административный кодекс были опубликованы на портале проектов нормативных актов.
Как следует из текста пояснительной записки, размер штрафа может вырасти с 1 до 3 тысяч рублей.
Согласно этому документу, это будет также распространяться на автомобильные дороги со знаком 5.3. Авторы законопроекта предлагают внести уточнения в ту частью административного кодекса, которая касается запрета движения на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию составляет менее 40 километров в час, а также остановки вне специальных площадок для стоянки.
Как отмечается, целью инициативы является снижение аварийности на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах.
Ранее сообщалось, что российским водителям сделают скидку на оплату опоздавших штрафов.
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