Штраф за остановку на автомагистралях могут увеличить

Министерство транспорта предложило увеличить штрафы за остановку на автомагистралях. Поправки в Административный кодекс были опубликованы на портале проектов нормативных актов.

Как следует из текста пояснительной записки, размер штрафа может вырасти с 1 до 3 тысяч рублей.

Согласно этому документу, это будет также распространяться на автомобильные дороги со знаком 5.3. Авторы законопроекта предлагают внести уточнения в ту частью административного кодекса, которая касается запрета движения на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию составляет менее 40 километров в час, а также остановки вне специальных площадок для стоянки.

Как отмечается, целью инициативы является снижение аварийности на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах.

Ранее сообщалось, что российским водителям сделают скидку на оплату опоздавших штрафов.