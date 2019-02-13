Воронежские инвалиды смогут бесплатно парковаться по всей России

Министерство труда и социальной защиты разработало законопроект. Он предполагает, что знаки-наклейки «Инвалид» будут зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Администрации парковок в электронном виде получат эти данные. Забрать эти наклейки можно будет в МФЦ. Инвалидам даже не нужно будет лично приходить за новыми знаками — достаточно прислать заявление в электронном виде.

«Разрешения можно будет «переключать» в электронном виде между автомобилями, если у льготника их несколько или, например, его подвозит родственник», — сообщили в министерстве труда и социальной защиты.

Действовать новые знаки будут на всей территории России. Сейчас знаки «Инвалид» выдаются в бюро медико-социальной экспертизы. Предполагается, что новый закон начнет действовать в 2020 году.