Власти Москвы не согласны с первым местом столицы по пробкам в мире

Гололедица, обильные снегопады и порывистый ветер серьезно осложнили транспортную ситуацию в Москве. Движение затруднено на десятках улиц, в столичных аэропортах отменили или задержали свыше 50 рейсов. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Власти призывают москвичей пересесть на городской транспорт. Если же такой возможности нет, то автомобилистов просят хотя бы не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. Ранее Москва оказалась лидером рейтинга городов с самыми загруженными дорогами, однако в мэрии с этим не согласны.

В столичном Центре организации дорожного движения не согласились с лидерством Москвы по пробкам в мире. Таким образом в ведомстве поставили под сомнение данные международной организации INRIX, которая назвала столицу России городом с самыми большими пробками.

«Представители компании не обращались за данными в правительство Москвы, соответственно, какие сервисы и источники использовались для сбора данных, — неизвестно», — пояснили в ЦОДД.

Там добавили, что в ряде зарубежных городов водители вынуждены стоять в пробках больше времени, чем в Москве.

«По их данным, москвичи теряют в пробках 210 часов в год, в то время как в Риме эти потери составляют 254 часа, а итальянская столица занимает пятое место», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что 13 февраля обильные осадки в виде снега, гололедица и порывы ветра до 15 м/с практически привели к транспортному коллапсу в Москве. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность на столичных дорогах оценивается в 7 баллов.

Сложная ситуация наблюдается на Волгоградском и Рязанском проспектах. Кроме того, движение затруднено на улицах Серафимовича, Большая Полянка, Лубянка, Варварка, Тверская, Смоленская, Валовая, а также на Никитском бульваре и Садовнической набережной.

Высокая загруженность наблюдается и в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Сложности в движении также отмечаются практически на всех въездах в столицу. Повышенный трафик отмечается на северо-западе, северо-востоке и востоке МКАД по внешней стороне и на юго-востоке по внутренней.

Снегопад в Москве в среду, 13 февраля, может стать самым мощным с начала зимы. Об этом заявили в центре «Фобос».

«Основная масса осадков в Москве прогнозируется в первую половину дня. Затем снегопад станет слабеть и к ночи полностью прекратится. Но даже несмотря на это сегодняшний снежный шторм вполне может обновить сразу несколько рекордов. По модельным оценкам, в сумме за сутки в столице России ожидается до 14 мм осадков. А это значит, что нынешний снегопад грозит стать самым мощным с начала зимы. Кстати, предыдущий суточный максимум по осадкам может быть перекрыт почти в 1,5 раза», — сообщили синоптики агентству «Москва».

Обильные осадки и гололедица также образовали сложную ситуацию на нескольких участках Каширского шоссе. Ранним утром, в 6:15 там даже произошло серьезное ДТП — столкнулись легковой и грузовой автомобили.

В результате погибли два человека. В столичном управлении МВД отметили, что оба погибших находились в легковой машине.

Спустя два часа на Каширке произошло еще одно ЧП. В 8:00 в городском автобусе №275 произошло возгорание. По данным «Мосгортранса», водитель оперативно высадил пассажиров из салона. Никто из них не пострадал. Позже на место происшествия прибыли пожарные. Причины инцидента выясняются.

Тем временем в Центре организации дорожного движения Москвы жителей столицы призвали быть внимательными на дорогах.

«В столице идет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер тоже усилился. Будьте аккуратны и внимательны за рулем. Не гоняйте и не паркуйте автомобили вблизи шатких конструкций», — говорится в сообщении ЦОДД.

Во время вечернего часа пик автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт.

«Мы просим водителей по возможности отказаться от поездок на своих автомобилях, чтобы избежать попадания в ДТП, риск которых повышается в таких погодных условиях. В случае если без личного транспорта не обойтись, пожалуйста, будьте внимательны и строго соблюдайте все правила дорожного движения», — заявили в Транспортном комплексе Москвы.

В связи с сильным ветром там также рекомендовали горожанам не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

Из-за непогоды «Мосгортранс» вывел на дороги более 400 единиц резервного транспорта.

«Весь городской наземный транспорт Москвы будет дополнительно проверяться в течение дня, уже используется часть резервных автобусов, электробусов и трамваев в количестве около 430 единиц», — сообщили в ведомстве.

На усиленный режим перешли и коммунальные службы столицы. С учетом сложных погодных условий в среду они проведут противогололедную обработку улично-дорожной сети Москвы.

«При подготовке водосточной сети к оттепели ГУП «Мосводосток» сосредоточил свои силы на очистке водоприемных колодцев от снега и наледи для беспрепятственного поступления талых вод. Работы по очистке колодцев проводятся после каждого снегопада, в первую очередь это касается элементов дренажной системы, расположенных в низинах и котловинах, у остановок общественного транспорта, ТПУ, станций метро и МЦК, а также на основных городских магистралях», — сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства.

Из-за непогоды также осложнилось движение на столичных железных дорогах. Круглосуточной очисткой путей занимаются почти 1,5 тыс. коммунальщиков и более 70 единиц спецтехники. В пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что машины не создадут помех движению поездов, так как они курсируют по определенному графику. «Железнодорожники обеспечивают безопасные и стабильные перевозки. Просим граждан в сложных погодных условиях быть предельно аккуратными и соблюдать меры безопасности», — отметили в МЖД.