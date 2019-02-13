Владельца восхитивших Маска «Жигулей» оштрафовали

"Жигули" с «перевёрнутой» конструкцией по прозвищу «самоходный инфаркт», которыми восхитился американский предприниматель Илон Макс, ставропольские правоохранители поместили на штрафстоянку, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД

По информации издания, создателю и владельцу уникального автомобиля, выписали сразу несколько штрафов.

«Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», — заявил представитель полицейского ведомства.

Также в пресс-службе отметили, что у водителя отсутствовал полис ОСАГО, а манера езды его сопровождалась серьёзными нарушениями ПДД. В результате автомобиль был помещён на штрафстоянку.