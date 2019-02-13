Владельца восхитивших Маска «Жигулей» оштрафовали 

"Жигули" с «перевёрнутой» конструкцией по прозвищу «самоходный инфаркт», которыми восхитился американский предприниматель Илон Макс, ставропольские правоохранители поместили на штрафстоянку, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По информации издания, создателю и владельцу уникального автомобиля, выписали сразу несколько штрафов.
«Водитель привлечен к административной ответственности за управление автомобилем при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена», — заявил представитель полицейского ведомства.
Также в пресс-службе отметили, что у водителя отсутствовал полис ОСАГО, а манера езды его сопровождалась серьёзными нарушениями ПДД. В результате автомобиль был помещён на штрафстоянку.
Ранее в сети появилось видео, которое выложил житель Ставрополя. На записи запечатлены Жигули 6-ой модели с изменённой конструкцией «задом наперёд». Местный умелец поместил двигатель в багажник, «развернул» сидения и руль. СМИ прозвали автомобиль «самоходным инфарктом». Информацию о странной машине канал НТВ в своём Twitter опубликовал в стиле мема «Как тебе такое, Илон Маск?», отметив в сообщении аккаунт американского бизнесмена. В результате бизнесмен ответил короткой репликой на русском языке: «ахахах офигенно».