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УАЗ сократит около 7% работников в конце марта 

ТАСС + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) высвободит порядка 7% сотрудников в конце марта, в феврале сокращений не ожидается. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе предприятия.
Ранее местный портал "Улновости" сообщил, что сотрудники предприятия после окончания отпуска в связи с работами по модернизации производства получили информацию о будущих сокращениях. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в рамках дней региона в Совете Федерации в среду сообщил ТАСС, что в ближайшее время сокращения на предприятии не планируется.
"Высвобождения сотрудников в феврале действительно не планируется. В конце марта ожидается оптимизация, которая не затронет рабочих, занятых в основном производственном процессе, при этом функции офиса и обслуживания основного производства по всем предприятиям площадки будут оптимизированы в среднем на 7% или 611 человек", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что высвобождаемым работникам будет предложена другая работа на автозаводе и других предприятиях площадки с возможностями переобучения, а также вакансии городского центра занятости населения, для чего на автозаводе будут организованы консультации и прием работников.
"Оптимизация расходов на офисные и сервисные функции позволит компании создать условия для роста эффективности при сохранении базовых условий коллективного договора в части заработной платы и социальных льгот, в первую очередь, основных рабочих и инженерно-технического состава", — добавила представитель пресс-службы.
Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных легковых и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. С 1941 года предприятие выпустило более 5 млн автомобилей. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год. Входит в российский концерн Sollers, который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda.
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Автоновости , Mazda , УАЗ , SsangYong , Александр Смекалин , Ульяновский автомобильный завод , Совет Федерации , Sollers , Ford , ИТАР-ТАСС
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