УАЗ сократит около 7% работников в конце марта

Ульяновский автомобильный завод ( УАЗ ) высвободит порядка 7% сотрудников в конце марта, в феврале сокращений не ожидается. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе предприятия.

Ранее местный портал "Улновости" сообщил, что сотрудники предприятия после окончания отпуска в связи с работами по модернизации производства получили информацию о будущих сокращениях. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в рамках дней региона в Совете Федерации в среду сообщил ТАСС , что в ближайшее время сокращения на предприятии не планируется.

"Высвобождения сотрудников в феврале действительно не планируется. В конце марта ожидается оптимизация, которая не затронет рабочих, занятых в основном производственном процессе, при этом функции офиса и обслуживания основного производства по всем предприятиям площадки будут оптимизированы в среднем на 7% или 611 человек", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что высвобождаемым работникам будет предложена другая работа на автозаводе и других предприятиях площадки с возможностями переобучения, а также вакансии городского центра занятости населения, для чего на автозаводе будут организованы консультации и прием работников.

"Оптимизация расходов на офисные и сервисные функции позволит компании создать условия для роста эффективности при сохранении базовых условий коллективного договора в части заработной платы и социальных льгот, в первую очередь, основных рабочих и инженерно-технического состава", — добавила представитель пресс-службы.