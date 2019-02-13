Россияне рассказали, как их штрафуют за медленную езду

Лишь 2% россиян штрафовали за медленную езду. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

86% граждан ни разу не штрафовали за медленную езду, но штрафовали за быструю. 13% опрошенных не штрафовали никогда и ни за что: 5% из них потому, что они не водят машину.

В опросе поучаствовали 1642 человека.

Накануне Министерство транспорта России представило проект федерального закона, который в случае принятия распространит действие статьи 12.11 Кодекса об административных правонарушениях на дороги, обозначенные знаком 5.3 («Дорога для автомобилей»).

Ныне статья 12.11 запрещает движение по автомагистралям со скоростью менее 40 километров в час.

Кроме того, Минтранс предложил увеличить штраф за это нарушение втрое (с одной тысячи до трех), а необходимость принятия законопроекта мотивировал тем, что это снизит количество ДТП.