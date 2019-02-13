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Россияне рассказали, как их штрафуют за медленную езду 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Зверополис"
Лишь 2% россиян штрафовали за медленную езду. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
86% граждан ни разу не штрафовали за медленную езду, но штрафовали за быструю. 13% опрошенных не штрафовали никогда и ни за что: 5% из них потому, что они не водят машину.
В опросе поучаствовали 1642 человека.
Накануне Министерство транспорта России представило проект федерального закона, который в случае принятия распространит действие статьи 12.11 Кодекса об административных правонарушениях на дороги, обозначенные знаком 5.3 («Дорога для автомобилей»).
Ныне статья 12.11 запрещает движение по автомагистралям со скоростью менее 40 километров в час.
Кроме того, Минтранс предложил увеличить штраф за это нарушение втрое (с одной тысячи до трех), а необходимость принятия законопроекта мотивировал тем, что это снизит количество ДТП.
Автоновости , Минтранс РФ
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