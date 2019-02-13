«Я прямо хочу в лицо ему посмотреть». Казанцев возмутил знак на тротуаре

На Профсоюзной знак парковки установили прямо по центру тротуара. Для Казани это обычная практика, но именно этот столб вызвал особенное недовольство у жителей.

Фото: Наталья Севрюгина/facebook.com «Я намерена писать в прокуратуру на начальника службы согласования парковочных знаков. С просьбой дать правовую оценку вот этому. Я прямо хочу в лицо посмотреть человеку, который ни разу в жизни детскую коляску по улице не возил», — пишет автор фото.

Комментаторы с ней согласны. Они считают, что уже пора что-то делать с этим.

От знаков на тротуаре становится так же грустно, как от водителей, которые прячут номера на платных парковках. Особенно таким подлым способом.

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