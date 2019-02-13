150 временных дорожных знаков, ограничивающих стоянку транспорта на период уборки снега, устанавливают в Вологде

До конца февраля установят на 12 улицах в разных микрорайонах Вологды установят более 150 дорожных знаков, ограничивающих парковку. В список вошли территории, которые, как правило, постоянно заняты припаркованными машинами, что не позволяет качественно и своевременно убирать дорогу. Установка знаков началась сегодня, 13 февраля. Также разработана схема, по которой будет идти уборка этих участков.

Для уборки снега с проезжей части будут использованы две схемы ограничения стоянок, которые позволят разгрузить придорожные парковки. Первая схема предполагает ограничение стоянки вдоль дороги по четным и нечетным дням. Такие знаки, дополненные табличкой «работает эвакуатор», установили сегодня по обеим сторонам улицы Псковской, на участке от ул. Ленинградской до ул. Возрождения. По этой схеме ограничения парковки будут действовать на следующих улицах:

— ул. Ярославская (от Пошехонского шоссе до Осановской рощи);

— ул. Пречистенская набережная (от ул. Лермонтова до дома № 6а по Пречистенской набережной);

— ул. Ветошкина (от ул. Яшина до ул. Левичева);

— ул. Яшина (от ул. Чехова до Советского проспекта);

— ул. Добролюбова (от ул. Горького до ул. Некрасова);

— в микрорайоне ПЗ-23.

Вторая схема будет использована на остальных шести улицах. Там знаки, ограничивающие стоянку транспорта по дням недели, дополнят табличками, определяющими период действующего ограничения.

— ул. Фрязиновская (от ул. Горького до ул. Дальней):

по четной стороне — понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов

по нечетной стороне — среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

— ул. Новгородская (от ул. Ленинградская до 2-го Говоровского проезда): по четной стороне — понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов; по нечетной стороне — среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

— ул. Добролюбова (от ул. Горького до ул. Некрасова):

по четной стороне — понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне — среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

— ул. Пугачева (от ул. Горького до набережной VI Армии):

по четной стороне — понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне — среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов

— ул. Кирова (от ул. Мальцева до ул. Челюскинцев):

по четной стороне — среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне — понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов

— ул. Ильюшина (от Окружного шоссе до дома № 2):

по четной стороне — среда-четверг с 10:00 до 15:00 часов;

по нечетной стороне — понедельник-вторник с 10:00 до 15:00 часов.

«Схемы установки временных знаков разработаны с учетом опыта прошлых лет. Мы проанализировали территории, где больше всего скапливается транспорт, учли пожелания вологжан. В этом году количество знаков и улиц, на которых они появятся, увеличено. Наша задача — привести парковочные места в порядок, сейчас он соблюдается на улице Ярославской, водители к знакам привыкли и не нарушают правила парковки», — сказал заместитель начальника Департамента городского хозяйства Алексей Шумилов

Реализация этой схемы очистки города от снега начнется с понедельника, 18 февраля. С этой же даты начнут привлекать и эвакуатор для перевозки транспорта нарушителей на штрафстоянку.

«График работы мы согласуем с ГИБДД заблаговременно, чтобы обеспечить прибытие эвакуатора туда, где запланирована уборка территории. Если в это время на площадках стоят машины, они будут отправлены на спецстоянку. В прошлом году также применялась эта схема работы. К новому режиму работы парковок водители привыкли быстро. После этого начали поступать положительные отзывы — чистая улица стала более привлекательной», — пояснила заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова.

Полностью все дорожные знаки в Вологде будут установлены до конца февраля. Совместно с коммунальщиками специалисты Департамента городского хозяйства оценят эффективность каждой схемы, при необходимости их скорректируют. Добавим, что подобная практика применяется в Вологде ежегодно.