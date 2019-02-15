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Honda анонсировала появление в России обновленного «Пилота» 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Honda анонсировала выход на российский рынок обновленного «Пилота». Восьмиместный кроссовер получит подкорректированную внешность, расширенное оснащение и новые элементы декора. Информация о комплектациях и ценах появится ближе к старту продаж, который запланирован на весну этого года.
Обновленный Honda Pilot можно будет отличить по измененному бамперу, решетке радиатора и многосекционным светодиодным фарам, как у Civic. Для кроссовера предложат колеса нового дизайна и хромированные декоративные элементы. В салоне появятся широкие откидные подлокотники для водителя и переднего пассажира.
Рестайлинговый Honda Pilot для американского рынка представили летом прошлого года. Кроссоверы для местного рынка оснащаются 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации агрегат сочетается с шести— или девятидиапазоным «автоматом». Привод может передним или полным i-VTM4 с динамическим распределением момента между осями и задними колесами. Российские «Пилоты» будут только полноприводными и, вероятно, сохранят двигатель 3.0 V6.
Нынешний Honda Pilot доступен в России по цене от 3 124 900 рублей. В топовой комплектации Premium кроссовер стоит 3 724 900 рублей.
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Автоновости , Honda , Honda Pilot
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