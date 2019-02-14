«Известия»: российские трассы начнут укладывать с применением технологии «Суперасфальт»

Около тысячи километров дорог в России в ближайшие два года планируется уложить по технологии "Суперасфальт", которая позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками в зависимости от особенностей климата и интенсивности движения в конкретном регионе. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей Роставтодора.

Указанную методологию объемного проектирования дорожного покрытия, которая носит рабочее название "Суперасфальт", планируется включить в ГОСТ. Как утверждают "Известия", в настоящий момент по заказу Росавтодора разрабатывается соответствующий стандарт.

Технология основана на методах высокотехнологичного проектирования Superpave, которые применяются в Евросоюзе и США, среди ее особенностей — возможность использования старого покрытия при изготовления нового асфальтобетона, она также позволяет использовать местные материалы.

"Экономия будет достигаться за счет повторного использования материалов и снижения трат на логистику. Межремонтные сроки для дорог, построенных с применением технологии "Суперасфальт", увеличатся с четырех-пяти лет до 12, а капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года — вдвое реже, чем сейчас", — рассказали в Росавтодоре. В агентстве добавили, что используемая в настоящий момент методика подбора и оценки качества асфальтобетонных смесей не позволяет добиться значительного увеличения срока эксплуатации дорожных покрытий.

По данным издания, с применением нового метода уже построено около 500 км федеральный автодорог. В частности, методология использовалась на участках трасс А-114 Вологда — Тихвин, М-5 "Урал", А-108 Московское большое кольцо. Кроме того, с применением технологии Superpave было уложено 8,6 км дороги на подходе к Крымскому мосту со стороны Керчи и 190-километровый участок трассы "Таврида".

Отмечается, что новая технология проходила тестирование на российских трассах в течение трех лет, после чего было принято решение о ее переводе "в национальные стандарты и гармонизации с базой техрегламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог".