России грозит переизбыток бензина

В России сформировался избыток мощностей по производству бензина. Об этом, как сообщают «Ведомости», свидетельствует презентация компании Argus Consulting.

Согласно данным Министерства энергетики, производство бензина в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло в России на 200 тысяч тонн (до 39,4 миллиона), а его экспорт упал на 100 тысяч тонн (до четырех миллионов).

В Argus Consulting отмечают, что в прошлом году мощности по производству бензина в России выросли примерно на два миллиона тонн, а к 2026 году производство бензина класса «Евро-5» вырастет на три миллиона тонн за счет модернизации девяти нефтеперерабатывающих заводов.

В компании обращают внимание, что избыток мощностей значителен уже сейчас, тогда как спрос на бензин в России растет медленно, а конкуренция на экспортных рынках усиливается.

В Argus Consulting прогнозируют, что вскоре производителям предстоит искать эффективные каналы сбыта бензина, например, переориентировать НПЗ на производство нафты — прямоперегонного бензина, который используется как сырье для нефтехимических производств.