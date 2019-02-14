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России грозит переизбыток бензина 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: nsn.fm
В России сформировался избыток мощностей по производству бензина. Об этом, как сообщают «Ведомости», свидетельствует презентация компании Argus Consulting.
Согласно данным Министерства энергетики, производство бензина в 2018 году по сравнению с 2017-м выросло в России на 200 тысяч тонн (до 39,4 миллиона), а его экспорт упал на 100 тысяч тонн (до четырех миллионов).
В Argus Consulting отмечают, что в прошлом году мощности по производству бензина в России выросли примерно на два миллиона тонн, а к 2026 году производство бензина класса «Евро-5» вырастет на три миллиона тонн за счет модернизации девяти нефтеперерабатывающих заводов.
В компании обращают внимание, что избыток мощностей значителен уже сейчас, тогда как спрос на бензин в России растет медленно, а конкуренция на экспортных рынках усиливается.
В Argus Consulting прогнозируют, что вскоре производителям предстоит искать эффективные каналы сбыта бензина, например, переориентировать НПЗ на производство нафты — прямоперегонного бензина, который используется как сырье для нефтехимических производств.
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Автоновости , Автоспорт , Бортжурнал , Политика , Экономика
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