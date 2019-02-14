В Китае прошёл парад автономных автомобилей

К автономному транспорту водители относятся не очень доверительно. Возможно, что такие автомобили никогда не получат признания человека.

Но в Китае местные производители вкладывают огромные суммы в развитие автономного транспорта.

Естественно, они постоянно пытаются показать результаты и успехи. Так, одна из компаний решила заснять на видео более 50 автономных автомобилей, которые передвигаются без помощи водителей.

Более того, благодаря этому они получили признание и звание "Самого большого парада автономных автомобилей". На одном из полигонов специалисты расположили около 55 самоходных транспортных средств. Автомобили передвигались с небольшой скоростью в 30 километров в час, а двигались они около 10 минут. За это время авто прошли около 3-х километров.

В каждом автомобиле находились водители, но они не прикасались к рулю. Изначально должно было участвовать в параде 56 машин, но после того, как один из водителей дотронулся до руля, его дисквалифицировали. Ведь мир должен увидеть, что таким автомобилям можно доверять!

Напомним, что управление автономным транспортным средством осуществляется за счёт особой системы управления, которая полностью автоматизирована. Автомобиль может передвигаться без помощи водителя, за всё отвечают оптические датчики, радиолокации и компьютерные технологии.