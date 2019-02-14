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В Новокуйбышевске на пяти улицах запретят стоянку
Волга Ньюс
5 часов назад
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Знаки 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» появятся на улицах Миронова, Гагарина, Чернышевского, Дзержинского и пр. Победы.
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