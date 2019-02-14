Роскошный Mini John Cooper Works GP появится в 2020 году

Новый Mini John Cooper Works GP представит собой производственную версию концепции JCW GP Concept, дебютировавшей в 2017 году.

Британский производитель заявляет, что тираж новинки составит всего 3000 единиц John Cooper Works GP, каждую из которых оснастят четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим 300 лошадиных сил. При этом автомобиль станет самым быстрым и мощным Mini, когда-либо утвержденным для использования на общедоступных дорогах.

Несмотря на то, что большинство владельцев JCW GP будут передвигаться по городским дорогам, длительные экстремальные испытания на трассах позволят Mini обеспечить гармоничную работу системы подвески, двигателя, аэродинамики и распределения веса, тем самым предоставив максимально захватывающие ощущения от вождения.

Говоря о сходствах серийной модели с концепцией John Cooper Works GP, стоит отметить смелое заднее крыло, окрашенное в красный цвет с внутренней части и дополненное специальными логотипами GP с обеих сторон, спортивные колеса с черными и хромированными акцентами, выхлопную систему с двумя выхлопными трубами и агрессивный задний диффузор.