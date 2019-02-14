Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роскошный Mini John Cooper Works GP появится в 2020 году 

Auto.Today 4 часа назад
Фото: YouTube
Новый Mini John Cooper Works GP представит собой производственную версию концепции JCW GP Concept, дебютировавшей в 2017 году.
Британский производитель заявляет, что тираж новинки составит всего 3000 единиц John Cooper Works GP, каждую из которых оснастят четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, обеспечивающим 300 лошадиных сил. При этом автомобиль станет самым быстрым и мощным Mini, когда-либо утвержденным для использования на общедоступных дорогах.
Несмотря на то, что большинство владельцев JCW GP будут передвигаться по городским дорогам, длительные экстремальные испытания на трассах позволят Mini обеспечить гармоничную работу системы подвески, двигателя, аэродинамики и распределения веса, тем самым предоставив максимально захватывающие ощущения от вождения.
Говоря о сходствах серийной модели с концепцией John Cooper Works GP, стоит отметить смелое заднее крыло, окрашенное в красный цвет с внутренней части и дополненное специальными логотипами GP с обеих сторон, спортивные колеса с черными и хромированными акцентами, выхлопную систему с двумя выхлопными трубами и агрессивный задний диффузор.
Auto.Today: последние новости
Ford Kuga заменит медленно продаваемые модели в Европе Электрическая концепция Honda Tomo сможет трансформироваться в пикап Lexus UX обули в спортивные покрышки Nike
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение