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В Крыму появилось более 600 новых дорожных знаков с начала года 

RT на русском + ещё 1 50 минут назад
В Крыму заменили и установили более 600 новых дорожных знаков с начала 2019 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу «Крымавтодора».
«Больше всего установлено дорожных знаков в Джанкойском районе — 114, в Красноперекопском районе — около 300 штук», — заявили на предприятии.
Помимо этого, специалисты заменили 1,2 км барьерного ограждения, а также отремонтировали 15 тыс. кв. м опасных участков на дорогах.
Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в России могут установить уменьшенные и совмещённые дорожные знаки после успешного эксперимента в пяти регионах.
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Автоновости , Автоспорт , Вячеслав Лысаков , РИА Новости
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