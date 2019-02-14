В Крыму появилось более 600 новых дорожных знаков с начала года

В Крыму заменили и установили более 600 новых дорожных знаков с начала 2019 года, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу «Крымавтодора». «Больше всего установлено дорожных знаков в Джанкойском районе — 114, в Красноперекопском районе — около 300 штук», — заявили на предприятии. Помимо этого, специалисты заменили 1,2 км барьерного ограждения, а также отремонтировали 15 тыс. кв. м опасных участков на дорогах. Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что в России могут установить уменьшенные и совмещённые дорожные знаки после успешного эксперимента в пяти регионах.