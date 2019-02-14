Новые обновления Tesla сделают Model 3 неугоняемой

Tesla представила несколько новых функций для Model 3 начального уровня, которые смогут защитить припаркованный автомобиль от угона.

Новые функции можно найти в меню "Безопасность и защита" на центральном сенсорном экране автомобиля. Получив доступ к новым функциям, владельцы Model 3 могут включить функцию "Pin To Drive", которая требует ввести четырёхзначный код для того, чтобы запустить автомобиль.

Существует также режим "Ручной ввод", который отключает пассивный ввод из приложения Tesla и требует ключ-карту.

И последнее обновление, но не менее важное — это новая "Сигнализация безопасности", которая активируется, когда багажник или дверь открываются без ключа.

Автопроизводителю было предложено ввести новые меры безопасности после серии краж, в которых пострадали автомобили Tesla.

Новая функция "Sentry Mode" будет следить за состоянием автомобиля, когда он припаркован. Если датчики обнаружат потенциальную угрозу, камеры на автомобиле начнут запись и сработает сигнализация.

Есть надежда, что система будет препятствовать тому, чтобы потенциальные воры взломали автомобиль. Даже если этого не произойдёт, по крайней мере, будут отсняты материалы о том, как человек совершил преступление. Также они помогут установить личность и поймать мошенника.