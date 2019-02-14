В США начали изымать автономера с русским «матом»

В целом ряде американских штатов комбинацию букв и цифр для регистрационного знака может выбирать сам автовладелец. Правда, русскоязычному владельцу Tesla Model S все же придется пересмотреть свой подход к выбору символов, поскольку смысл русского слова из трех букв понимают даже в США.

Владимир Якунин , проживающий в США, поставил на местный учет электромобиль Tesla Model S в прошлом году. Он предпочел снабдить его номерными знаками с надписью XYECLA, понятной без перевода любому русскоговорящему человеку и образующей рифмованную пару с названием самого производителя.

Однако поездить с оригинальными табличками Владимиру довелось недолго. Автовладелец на своей страничке в Фейсбуке опубликовал фотографию письма из регистрационного ведомства местного транспортного департамента, в котором его просят сдать автономера со спорными литерами.

В письме говорится, что часть символов на табличке "может звучать, как сленговое обозначение мужских гениталий, если произносить это на русском языке, что воспринимается как вульгарность".

Кроме того, специалист департамента уведомил автовладельца, что по этой причине выданные ранее номерные знаки отзываются, и он обязан вернуть их в транспортный департамент. При этом Владимиру дали определенный срок для подачи апелляции, однако предупредили, что если с его стороны не будет предпринято никаких действий, номера аннулируют автоматически, а альтернативные регистрационные знаки вышлют по почте.

Стоит отметить, что в том же регионе имеется еще одна Tesla Model S с почти аналогичным номером (отличие только в символе С, который заменен на литеру S), также принадлежащая выходцу из России и приятелю Владимира. Судя по всему, по второй "Тесле" с такими номерами предписаний на сдачу номеров пока не было.