Лимузин Aurus представили на IDEX-2019

Российский лимузин Aurus (ранее — проект "Кортеж") представлен в воскресенье в закрытом павильоне на международной оборонной выставке IDEX-2019 передает корреспондент ТАСС

Люксовый автомобиль размещен на экспозиции эмиратского холдинга Tawazun. Лимузин скрыт от посторонних глаз, однако ТАСС удалось сделать фотографию российской новинки. Мировая премьера запланирована на 18 февраля, когда состоится официальная презентация автомобиля.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее отмечал, что Россия рассчитывает организовать в ОАЭ производство определенных моделей люксовых российских автомобилей Aurus на мощностях Tawazun. Эмиратский холдинг Tawazun инвестировал в проект по созданию российских люксовых автомобилей Aurus €110 млн, получив в ООО "Аурус" 30%-ную долю.

IDEX — одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна — президента ОАЭ — при поддержке правительства и вооруженных сил страны.

Aurus (от лат. aurum — "золото" и Russia — "Россия") — российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП "НАМИ". На работы по проекту "Кортеж" из бюджета было выделено 12,4 млрд руб. Проект предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы — седана, лимузина, минивена и внедорожника.