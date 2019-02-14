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Российские автолюбители нашли новую «обманку» для камер 

Рамблер 14 февраля 2019
Фото: ТАСС
Стремясь сэкономить деньги на нарушениях, зафиксированных комплексами фотофиксации, российские автовладельцы нашли необычный способ обмана камер, сообщает «Автовзгляд».
По словам автора статьи, магнитные «обманки», переворачивающиеся госномера и различные сетки на регистрационные знаки давно попали в список устройств, запрещённых к использованию. За них автоинспекторы могут выписать водителю штраф до 5000 рублей или вовсе лишить водительского удостоверения на срок до 3-ёх месяцев.
Не помогает и специальная краска в виде осадков. По информации издания, нарушение, которое можно было бы квалифицировать, как «нечитаемый номер», сотрудники ГИБДД предпочитают оформлять по статье «об использовании материалов, препятствующих идентификации госномеров». В этом случае наказание предусматривается такое же, как и в ситуациях, описанных выше.
Впрочем, российский автолюбитель в, казалось бы, безвыходной ситуации нашёл решение проблемы. По словам автора статьи, ввести камеру в заблуждение способен обыкновенный лак для волос. Нанесённый тонким слоем на регистрационный знак, он срабатывает как отражатель для аппарата фиксации. Эксперты уверяют, на фотографии на месте номера появляется блик. Впрочем, специалисты отмечают, что эта уловка проходит с аппаратами самых первых конструкций, которых на российских дорогах уже почти не осталось. Для современных приборов лак для волос не станет препятствием, чтобы зафиксировать номер авто нарушителя.
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Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
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