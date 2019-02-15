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В электромобилях Tesla появился «режим собаки» 

ТАСС + ещё 7 5 часов назад
Фото: Tesla
В выпускаемых компанией Tesla электромобилях появились две новые опции в программном обеспечении — "режим собаки" и "режим часового". Об этом сообщили представители фирмы, разместив на ее официальной странице в Twitter видеоролик, демонстрирующий работу данных опций.
"Режим собаки" позволяет оставлять домашних питомцев в запертой машине, не опасаясь, что они умрут от удушья и высокой температуры. Для этого владельцу нужно нажать на сенсорном дисплее приборной панели электромобиля соответствующую кнопку. На экране появятся надписи: "Мой хозяин скоро вернется" и "70 градусов по Фаренгейту (21,1 градуса по Цельсию — прим. ТАСС)". Одновременно включится кондиционер.
Основатель компании — предприниматель Илон Маск пообещал внедрить "режим собаки" в октябре прошлого года в ответ на просьбу одного из подписчиков на его Twitter.
Кроме того, у электромобиля усовершенствована противоугонная система. "Режим часового" предполагает отслеживание ситуации вокруг машины с помощью видеокамер. Бортовой компьютер будет фиксировать любого, кто слишком близко подойдет к припаркованному автомобилю. Оповещение об этом автоматически отсылается на мобильное устройство владельца.
При попытке проникновения в машину аудиосистема Tesla будет включать классическую музыку на максимальную громкость.
Маск учредил компанию в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Пало-Альто. Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься и созданием энергонакопительных систем. В настоящее время компания выпускает седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X.
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Комментарии
Автоновости , Автоспорт , Tesla , Илон Маск , ИТАР-ТАСС
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