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Адресный знак отремонтировали на улице Шумкина 

Управа района Сокольники 4 часа назад
Фото: Управа района Сокольники
Информация опубликована на портале «Наш город».
Житель района обратился на портала с просьбой починить указатель с наименованием улицы и номером дома по адресу: улица Шумкина, д.11.
Он прикрепил фото, доказывающее, что у адресного указателя не работает освещение.
Адресный указатель оперативно отремонтировали и дали жителю дома официальный ответ с подтверждающими фотографиями.
«Уважаемый пользователь! По указанному адресу проведены работы по восстановлению освещения домового знака. В настоящее время домовой знак находится в исправном состоянии», — говорится в ответе.
К ответу прикреплены фото, подтверждающие, что у адресного указателя работает освещение.
Проделанные работы житель дома подтвердил.
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