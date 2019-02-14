Адресный знак отремонтировали на улице Шумкина

Информация опубликована на портале «Наш город».

Житель района обратился на портала с просьбой починить указатель с наименованием улицы и номером дома по адресу: улица Шумкина, д.11.

Он прикрепил фото, доказывающее, что у адресного указателя не работает освещение.

Адресный указатель оперативно отремонтировали и дали жителю дома официальный ответ с подтверждающими фотографиями.

«Уважаемый пользователь! По указанному адресу проведены работы по восстановлению освещения домового знака. В настоящее время домовой знак находится в исправном состоянии», — говорится в ответе.

К ответу прикреплены фото, подтверждающие, что у адресного указателя работает освещение.

Проделанные работы житель дома подтвердил.