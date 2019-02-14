Адресный знак отремонтировали на улице Шумкина 

Информация опубликована на портале «Наш город».
Житель района обратился на портала с просьбой починить указатель с наименованием улицы и номером дома по адресу: улица Шумкина, д.11.
Он прикрепил фото, доказывающее, что у адресного указателя не работает освещение.
Адресный указатель оперативно отремонтировали и дали жителю дома официальный ответ с подтверждающими фотографиями.
«Уважаемый пользователь! По указанному адресу проведены работы по восстановлению освещения домового знака. В настоящее время домовой знак находится в исправном состоянии», — говорится в ответе.
К ответу прикреплены фото, подтверждающие, что у адресного указателя работает освещение.
Проделанные работы житель дома подтвердил.