Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На 5-й просеке в Самаре могут запретить парковаться 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Жители домов подняли проблему внутридворовых пробок в Твиттере.
Парковка рядом с высотками — больное место мегаполисов. Особенно заметно это становится зимой, когда проезжая часть сужается и большое количество машин приводит к пробкам на дорогах.
На сообщение отреагировал глава района Александр Кузнецов. Во время обсуждения этой темы в Твиттере были выяснены причины, по которым знаки не установили ранее, а также найдены пути решения данной проблемы. В частности, жителям предложили включиться в процесс и рассказать о том, какие варианты установки знаков, по их мнению, наиболее оптимальны для 5-й просеки.
Фото:pixabay.com
ТРК Губерния: последние новости
Камеры на дорогах Самарской области зафиксировали нарушения ПДД на 2,4 млрд рублей В Самарской области ОСАГО подешевело на 3 % В роддом на патрульном авто: полицейский из Тольятти помог беременной вовремя добраться до больницы
Автоновости , Александр Кузнецов
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
В Белоруссии опрокинулся автобус Вильнюс-Минск
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение