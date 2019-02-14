На 5-й просеке в Самаре могут запретить парковаться

Жители домов подняли проблему внутридворовых пробок в Твиттере.

Парковка рядом с высотками — больное место мегаполисов. Особенно заметно это становится зимой, когда проезжая часть сужается и большое количество машин приводит к пробкам на дорогах.

На сообщение отреагировал глава района Александр Кузнецов . Во время обсуждения этой темы в Твиттере были выяснены причины, по которым знаки не установили ранее, а также найдены пути решения данной проблемы. В частности, жителям предложили включиться в процесс и рассказать о том, какие варианты установки знаков, по их мнению, наиболее оптимальны для 5-й просеки.

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