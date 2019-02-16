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Ford может закрыть в России два завода 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Одним из негативных решений международного автомобильного концерна Ford, собравшегнося персмотреть свою стратегию в России, может стать закрытие заводов во Всеволожске и Татарстане, входящих в состав совместного предприятия Ford Sollers. Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) выразил готовность к коллективным действиям по предотвращению закрытия производства.
«Завод Ford во Всеволожске функционирует с 2001 года, выпускает две модели — Focus и Mondeo. На данный момент на заводе работает в односменном режиме порядка 1020 человек, из которых примерно 600 человек заняты непосредственно производством автомобилей, а 400 человек — это работники офиса и руководящего состава. На протяжении последних четырёх лет на заводе действует режим неполной рабочей недели», — говрится в заявлении МПРА на странице профсоюза в соцсети «ВКонтакте».
Профсоюзы, действующие на заводе во Всеволожске, «готовы приступить к проведению митингов и пикетов с целью обратить внимание правительство Ленинградской области на возможную угрозу закрытия завода», из-за чего без работы могут остаться более тысячи человек.
Профсоюзы во Всеволожске обратились за поддержкой в Конференцию труда России (КТР), к представителям международного объединения производственных профсоюзов IndustriALL Global Union. Также МПРА намерен выйти с предложениями к европейскому менеджменту Ford, поскольку местное руководство «не оценивает все риски, связанные с ликвидацией предприятия и массовым увольнением работников».
Чтобы сохранить завод во Всеволожске, профсоюз предлагает для сокращения издержек и развития компании сократить руководящий и административный состав.
«На сегодняшний день это является глобальной проблемой компании Ford вообще и завода во Всеволожске в частности. По статистике завода во Всеволожске, на одного производственного работника приходится 0,7 работника офиса или работника руководящего состава (при этом работники московского офиса в учёт не берутся)», — отмечается в заявлении МПРА.
На протяжении нескольких лет профсоюзы заявляли локальному менеджменту о «необходимости выработки стратегии по снижению стоимости продукции, но менеджмент занимался только тем, что сокращал персонал и ухудшал условия труда работников».
«Одно из требований профсоюзов — полное обновление локального менеджмента в связи с утратой доверия к нему, а затем тесная и конструктивная совместная работа нового менеджмента и представителей работников с целью улучшения положения завода», — говорится в заявлении МПРА.
В случае принятия решения о закрытии завода или сокращения его персонала, профсоюз требует от руководства компании обязательной выплаты двух годовых окладов.
Как писал News.ru, в январе глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг сообщил, что корпорация планирует реорганизацию своего бизнеса в Европе, которая будет включать сокращение нескольких тысяч рабочих мест. Также отмечалось, что Ford может провести реорганизацию своего совместного предприятия Ford Sollers в России.
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Автоновости , Sollers , Ford
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