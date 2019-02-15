Министр транспорта объяснил отказ от покупки Aurus

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе обсуждения с журналистами«президентских» автомобилей семейства Aurus, объяснил, почему не купит себе один из них, сообщает РИА Новости

«У меня деньги кончились», — пошутил министр.

С 15 февраля бренд Aurus принимает заявки на лимузин Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.

Ранее стало известно, что скидок для покупателей «президентских» автомобилей семейства «Кортеж» в этом году не предвидится. По словам гендиректора Герхарда Хильгерта, в год планируется продавать по 150 автомобилей. По данным СМИ, ориентировочная стоимость одной машины будет составлять около 10 млн рублей.

Проект по сборке российских автомобилей класса «люкс» реализуется специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства. В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников.