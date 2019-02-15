В России резко вырастут штрафы за нарушение ПДД

МВД, Минтранс , ЦОДД в рамках борьбы за безопасность дорожного движения предложили увеличить размер денежного взыскания за нарушение ПДД, сообщает «Коммерсант». Автоинспекторы намекнули на отмену скидки при оперативной оплате штрафа.

Предложения ведомствам поручил разработать вице-премьер Максим Акимов в рамках заседания комиссии по безопасности движения. В результате специалисты Министерства транспорта подготовили проект введения штрафа за превышение скорости на 10 — 20 км/ч. За нарушение этого правила разработчики предложили наказывать водителей на 500 рублей. Эксперты МВД внесли в предложение корректировку, отметив, что правило должно действовать только в границах населённых пунктов.

Аналитики Центра организации дорожного движения предложили ужесточить наказание для автомобилистов, не пропускающих пешеходов, а также повысить штрафы за нарушение правил проезда перекрестка. Насколько увеличится размер денежного взыскания за проступок, специалисты не уточнили.

Автоинспекторы провели анализ большого объёма статистических данных и пришли к выводу, что повышать штрафы за «непропуск» пешеходов, а также за игнорирование требований спецтранспорта уступить дорогу, не стоит. Данные о количестве нарушений говорят, что число проступков по этим статьям снижается. Эксперты МВД настаивают на отмене 50%-ой скидки за оперативную оплату штрафа по отдельным категориям нарушений: за игнорирование правил остановки— стоянки, а также за езду с нечитаемыми номерами.