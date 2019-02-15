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В России резко вырастут штрафы за нарушение ПДД 

Рамблер + ещё 12 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МВД, Минтранс, ЦОДД в рамках борьбы за безопасность дорожного движения предложили увеличить размер денежного взыскания за нарушение ПДД, сообщает «Коммерсант». Автоинспекторы намекнули на отмену скидки при оперативной оплате штрафа.
Предложения ведомствам поручил разработать вице-премьер Максим Акимов в рамках заседания комиссии по безопасности движения. В результате специалисты Министерства транспорта подготовили проект введения штрафа за превышение скорости на 10 — 20 км/ч. За нарушение этого правила разработчики предложили наказывать водителей на 500 рублей. Эксперты МВД внесли в предложение корректировку, отметив, что правило должно действовать только в границах населённых пунктов.
Аналитики Центра организации дорожного движения предложили ужесточить наказание для автомобилистов, не пропускающих пешеходов, а также повысить штрафы за нарушение правил проезда перекрестка. Насколько увеличится размер денежного взыскания за проступок, специалисты не уточнили.
Автоинспекторы провели анализ большого объёма статистических данных и пришли к выводу, что повышать штрафы за «непропуск» пешеходов, а также за игнорирование требований спецтранспорта уступить дорогу, не стоит. Данные о количестве нарушений говорят, что число проступков по этим статьям снижается. Эксперты МВД настаивают на отмене 50%-ой скидки за оперативную оплату штрафа по отдельным категориям нарушений: за игнорирование правил остановки— стоянки, а также за езду с нечитаемыми номерами.
Вице-премьер на заседании комиссии по безопасности дорожного движения выразил надежду, что МВД наладит взаимодействие с Госдумой для того, чтобы побыстрее ввести в действие закон о наказании за «опасное вождение», согласно которому лихачей будут штрафовать на 5 тысяч рублей.
Комментарии
Автоновости , Максим Акимов , Госдума , Минтранс РФ , ГИБДД , МВД
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