В Москве придумали альтернативу платным парковкам

Власти Москвы предложили столичным автомобилистам брать в аренду парковочные места на крытых стоянках по сниженным ценам, сообщает «Коммерсант». Специально для этих целей чиновники подготовили 4 тысячи предложений.

По словам автора статьи, взять в аренду место, например, в подземном паркинге смогут владелец недвижимости, расположенной в непосредственной близости. Эксперты уверяют, что сегодня такие места сдаются под машину в среднем за 96 тысяч в год. Московские власти собираются снизить цену до 35 тысяч рублей в год. При этом заявку на льготу смогут подать только физические лица при условии, что на имя просителя не зарегистрировано даже ИП.

Аналитики в оценке инициативы столичной администрации разделились во мнениях. По словам директора Центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирины Ирбитской, вышеупомянутая мера сможет поспособствовать освобождению центра Москвы от автомобилей.

«Неудобство для пешеходов, нелицеприятное довольно зрелище, когда грязные автомобили стоят вдоль тротуаров. Если мы говорим о комфортной городской среде, то размещение автомобилей нужно минимизировать», — заявила Ирбитская.

Блогер Аркадий Гершман уверен, что снижением цен на крытые стоянки столичные власти пытаются решить проблему заполняемости парковочных мест, находящихся в распоряжении администрации.

«Город построил или выкупил, а она (парковка) не заполняется, поэтому предлагают арендовать за относительно небольшую сумму», — заявил Гершман.

Другие специалисты сошлись во мнении, что крытый паркинг будет наиболее востребован, если мэрия разрешит арендовать места не только жителям соседних домов, но и другим автомобилистам.