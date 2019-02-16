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Минтранс прокомментировал идею ужесточить наказание за превышение скорости 

Газета.Ru + ещё 25 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В российском Минтрансе дали комментарий по поводу предложения ввести штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам представителя ведомства, в министерстве выступают за то, чтобы в случае превышения скорости на 10-20 км/ч налагать административный штраф в размере 500 руб.
"Позиция Минтранса по этому вопросу направлена в МВД России", — сказал источник.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минтранс предложил ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч.
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