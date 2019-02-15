В центре Воронежа в спор вступили дорожные знаки и разметка

Паша Сергеев разместил в одном из популярных пабликов Воронежа видеозапись, сделанную во время движения на автомобиле в районе Чернавского моста. Если двигаться со стороны Северного моста и повернуть с набережной в центр, то с правой стороны можно увидеть предписывающий дорожный знак «Движение прямо или налево». Однако, если следовать этому знаку, придется пересечь сплошную линию разметки. У пользователей знакомых с этой ситуацией, для автора видео стал ответ о приоритете дорожного знака над разметкой.

«По правилам ПДД, нужно руководствоваться знаками в такой ситуации», — прокомментировал видео Ваня Репин.

Но некоторые спрашивали, одни ли они заметили сплошную линию. Данная ситуация явно поставила их в тупик.

«Разметка будет обновляться на этом месте в соответствии с новой схемой движения при наступлении подходящих погодных условий», — прокомментировали ситуацию в мэрии Воронежа.