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В центре Воронежа в спор вступили дорожные знаки и разметка 

Новости Воронежа 7 часов назад
Фото: Новости Воронежа
Паша Сергеев разместил в одном из популярных пабликов Воронежа видеозапись, сделанную во время движения на автомобиле в районе Чернавского моста. Если двигаться со стороны Северного моста и повернуть с набережной в центр, то с правой стороны можно увидеть предписывающий дорожный знак «Движение прямо или налево». Однако, если следовать этому знаку, придется пересечь сплошную линию разметки. У пользователей знакомых с этой ситуацией, для автора видео стал ответ о приоритете дорожного знака над разметкой.
«По правилам ПДД, нужно руководствоваться знаками в такой ситуации», — прокомментировал видео Ваня Репин.
Но некоторые спрашивали, одни ли они заметили сплошную линию. Данная ситуация явно поставила их в тупик.
«Разметка будет обновляться на этом месте в соответствии с новой схемой движения при наступлении подходящих погодных условий», — прокомментировали ситуацию в мэрии Воронежа.
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