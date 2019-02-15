В России могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10–20 км/ч

Минтранс предложил правительству РФ ввести штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч. Сумма нового штрафа — 500 рублей. МВД полагает, что правило должно распространяться только на населенные пункты. Сейчас такого штрафа — за превышение скорости менее чем на 20 км/ч — нет, он был отменен несколько лет назад.

Министерство транспорта обратилось к правительству России с предложением ввести новый штраф. Как сообщает «Коммерсантъ», за превышение скорости на 10-20 км/ч планируется штрафовать на 500 рублей.

МВД России полагает, что новый штраф должен распространяться только на населенные пункты. За остальные нарушения Минтранс предлагает «повысить санкции», однако конкретные меры не уточняются.

Вице-премьер Максим Акимов также поручил МВД до конца февраля «наладить взаимодействие» с Государственной Думой , чтобы ускорить процесс принятия законов в области безопасности движения. Речь идет о поправках к КоАП, вводящих штраф в 5 тыс. руб. за «опасное вождение».

Наконец, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предложил усилить ответственность за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения», однако других деталей в статье не приводится.

В конце 2018 года МВД и Минтранс России получили от правительства поручение — подготовить проект возвращения штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. Поручения о возвращении к существовавшей до 2013 года практике штрафов были даны по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Они должны быть выполнены ведомствами до 1 марта 2019 года. Отмечается, что превышение скоростного лимита является одним из самых распространенных нарушений правил дорожного движения: только за 11 месяцев 2018 года было вынесено 81,3 миллиона постановлений за превышение скорости на 20-40 км/ч.

Как отмечает эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева, данных, которые могли бы подтвердить рост числа аварий из-за превышения скорости на 10-20 км/ч, пока нет, передает ФАН.

«Там, где власти хотели добиться скорости потока в 60 км/ч, давно уже стоят знаки «40», поэтому проблемы нет», — отметила эксперт.

Депутат Государственной Думы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков выступил категорически против возвращения штрафов, передает НСН. По его мнению, это может привести к российским протестам «желтых жилетов».

«Пусть дороги приведут в порядок, пусть уберут ограничивающие скорость знаки на федеральных трассах, это кормушки самые натуральные. Пусть сначала прекратят делать из организации дорожного движения коммерцию и бизнес, как это есть сейчас, а потом уже говорить о 20 км/ч — это не самая острая проблема.

Если правительство хочет увидеть ту же картину, которую мы сейчас видим в Париже, то они на правильном пути», — подчеркнул российский парламентарий.

Ранее ГИБДД ввела мораторий на изменения в правилах дорожного движения. По мнению главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина, «все замучены и запутаны» поправками в ПДД. Мораторий касается лишь МВД — изменения в правила смогут вносить и Минтранс, и правительство РФ.

«Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», — отметил Митрошин.

В последнее время ГИБДД приняла большое количество поправок к правилам дорожного движения. Многие автовладельцы даже требуют ввести экстра-курс в автошколах для изучения этих изменений в правилах дорожного движения.

В ноябре стали известны подробности нового порядка взыскания мелких штрафов за нарушение ПДД. Процедура упрощенного взыскания штрафов в размере до трех тысяч рублей может быть введена в России уже в 2019 году.

Согласно новой редакции закона «Об исполнительном производстве», штрафы с российских водителей будут взыскивать через их банковские счета без возбуждения уголовного дела. В будущем планируется уведомлять нарушителя через сайт госуслуг или с помощью SMS-сообщений.