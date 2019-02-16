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Русского иммигранта пристыдили за «непристойный номер» на Tesla 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Vladimir Yakunin / Facebook
В Калифорнии владельца автомобиля Tesla попросили поменять индивидуальный регистрационный знак «XYECLA». Об этом сообщил собственник машины Владимир Якунин в Facebook-аккаунте.
К своей публикации он приложил фотографию письма из Автотранспортной инспекции (DMV). В нем сказано, что латинские буквы X, Y, E в такой последовательности могут звучать как «непристойное сленговое выражение мужских гениталий», если произносить сочетание на русском.
В ведомстве добавили, что стараются не допускать выдачу номеров, которые звучат неблагозвучно.
«Некоторые слои общества могут посчитать это недопустимым», — сказано в письме DVM.
Отмечается, что владельцу Tesla придется сдать номер, в противном случае он будет аннулирован. Якунин может обжаловать решение DVM течение десяти дней.
На фотографии, опубликованной Якуниным, справа от его автомобиля припаркована Tesla черного цвета с номером «XYESLA». Как он пояснил в комментариях, второй автомобиль с «вульгарным номером» принадлежит его другу. Тот, в свою очередь понадеялся, что его номер не аннулируют, и порекомендовал Якунину «такое не постить от греха подальше».
Якунин также упомянул, что кастомизация номера в США стоит от 50 до 100 долларов в год, однако потраченные деньги ему вряд ли вернут.
В августе сообщалось, что сотрудники Роскомнадзора обратились в редакцию Sports.ru с просьбой изменить фамилию футболиста из Соломоновых островов Пола Хуя (Paul Huia) из-за нецензурной лексики.
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Комментарии14
Автоновости , Tesla , Роскомнадзор , Sports.ru
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