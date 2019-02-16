Из Suzuki Jimny сделали супервнедорожник для злодеев

Тюнеры привили "Джимни" ДНК "Гелендвагена", в результате чего получился агрессивный автомобиль под стать какому-нибудь кинозлодею.

Новинка, созданная ателье Wald International, получила название Black Bison. Кузов выкрасили в матовый черный цвет, установили новые бамперы и капот, расширили колесные арки и "обули" Jimny в покрышки для серьезного бездорожья.

На крыше появилось дополнительное освещение, а передние фары напоминают те, которые стоят на новом поколении Mercedes G-Class/ C багажной двери сняли запаску — из-за ее большого размера она бы закрывала обзор водителю.

О модификации силового агрегата тюнеры умолчали.

Как сообщал "Авторамблер", это не первый эксперимент по превращению Jimny в подобие "Гелендвагена". Ранее похожие проекты были у тюнеров из DAMD и Liberty Walk.