Российский авторынок вошел в ТОП-5 Европы

В прошлом месяце РФ реализовала 97 000 автомобилей на европейском рынке.

В январе 2019 года российский авторынок сумел сохранить за собой ранее завоеванные позиции в европейском рейтинге, невзирая на снижение объемов продаж.

Согласно обзору европейского авторынка за прошлый месяц, лидером по продажам машин в Европе по-прежнему остается Германия, которая реализовала 265 702 единицы транспортных средств.

Вторая строчка досталась Италии, продавшей 164 864 автомобиля. На третьей позиции расположилась Великобританией (161 013 машин).

Четвертое место заняла Франции с показателем 155 079 автомобилей. России же досталось почетное пятое место: в январе 2019 года наша страна реализовала на европейском рынке 97 000 машин.