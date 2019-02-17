Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский авторынок вошел в ТОП-5 Европы 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В прошлом месяце РФ реализовала 97 000 автомобилей на европейском рынке.
В январе 2019 года российский авторынок сумел сохранить за собой ранее завоеванные позиции в европейском рейтинге, невзирая на снижение объемов продаж.
Согласно обзору европейского авторынка за прошлый месяц, лидером по продажам машин в Европе по-прежнему остается Германия, которая реализовала 265 702 единицы транспортных средств.
Вторая строчка досталась Италии, продавшей 164 864 автомобиля. На третьей позиции расположилась Великобританией (161 013 машин).
Четвертое место заняла Франции с показателем 155 079 автомобилей. России же досталось почетное пятое место: в январе 2019 года наша страна реализовала на европейском рынке 97 000 машин.
Ранее сообщалось, что в ходе съемок программы «Чудо техники», выходящей на НТВ, в которой рассказывали о компании «АвтоВАЗ», случайно «засветился» новейший «секретный автомобиль».
ТК «Звезда»: последние новости
Aurus в деле: уникальные кадры гонок ФСО на автомобилях «Кортеж» В Росавтодоре пообещали покрыть российские дороги «суперасфальтом» Названы топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка
Автоновости , Автоваз , НТВ
Читайте также
Видео
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Водитель устроил жесткую провокацию во Владимире
ДТП Автоновости
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
В Петербурге водитель сбил заправщика на АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение