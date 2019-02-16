Водителям без гаражей хотят запретить покупать машины

Россиянам могут запретить приобретать машины, если у них в аренде или собственности нет гаража или парковочного места. Обсуждение такой инициативы ведётся в Госдуме

Изначально идея запрета поступила из регионов, где многие дворы превратились в паркинги: автовладельцы ставят свой транспорт даже на детских площадках. Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов подтвердил наличие проблемы и необходимость её решать.

Чиновник отметил, что вопрос упирается в экономическую составляющую.

«Чтобы обязать людей арендовать или приобретать места для машин, нужно построить множество парковок. Но главный вопрос упирается в свободную землю — удастся ли ее найти?», — отметил парламентарий.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов напомнил, что в СССР автомобилисты могли приобрести машину на тех же условиях, а новая инициатива — необходимость. Он отметил, что необходимо развернуть в регионах строительство многоярусных паркингов, после чего законодательно отрегулировать процесс приобретения и содержания автомобилей.

По словам главы движения Союза пешеходов Владимира Соколова, идея может быть реализована в России, однако государство должно предоставить автолюбителям страховые условия. Например, можно обеспечить семью одним парковочным местом на бесплатной основе. Он уверен, что проблема парковки перезрела и нуждается в решении.

«В Европе и Китае такая практика уже давно существует: если хочешь ездить на машине — позаботься сначала о том, где ты ее будешь держать. Там очень популярны высотные и подземные паркинги, которые вмещают большое количество транспорта», — заявил Соколов.

Депутат Госдумы, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков резко раскритиковал инициативу, ответив, что Россию нельзя сравнивать с другими странами по площади. Он считает, что инициатива затормозит развитие автопрома и, как следствие, всей страны, сообщает URA.RU.