Водителям без гаражей хотят запретить покупать машины 

Россиянам могут запретить приобретать машины, если у них в аренде или собственности нет гаража или парковочного места. Обсуждение такой инициативы ведётся в Госдуме.
Изначально идея запрета поступила из регионов, где многие дворы превратились в паркинги: автовладельцы ставят свой транспорт даже на детских площадках. Член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов подтвердил наличие проблемы и необходимость её решать.
Чиновник отметил, что вопрос упирается в экономическую составляющую.
«Чтобы обязать людей арендовать или приобретать места для машин, нужно построить множество парковок. Но главный вопрос упирается в свободную землю — удастся ли ее найти?», — отметил парламентарий.
Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов напомнил, что в СССР автомобилисты могли приобрести машину на тех же условиях, а новая инициатива — необходимость. Он отметил, что необходимо развернуть в регионах строительство многоярусных паркингов, после чего законодательно отрегулировать процесс приобретения и содержания автомобилей.
По словам главы движения Союза пешеходов Владимира Соколова, идея может быть реализована в России, однако государство должно предоставить автолюбителям страховые условия. Например, можно обеспечить семью одним парковочным местом на бесплатной основе. Он уверен, что проблема парковки перезрела и нуждается в решении.
«В Европе и Китае такая практика уже давно существует: если хочешь ездить на машине — позаботься сначала о том, где ты ее будешь держать. Там очень популярны высотные и подземные паркинги, которые вмещают большое количество транспорта», — заявил Соколов.
Депутат Госдумы, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков резко раскритиковал инициативу, ответив, что Россию нельзя сравнивать с другими странами по площади. Он считает, что инициатива затормозит развитие автопрома и, как следствие, всей страны, сообщает URA.RU.
Ранее News.ru писал, что на головы владельцев автомобилей бесконечным потоком сыплются разного рода реформы. Из самого свежего: Минтранс предложил кратно поднять штрафы за остановку на автомагистралях (5.1) и «Дорогах для автомобилей» (5.3). Одновременно вице-премьер правительства Максим Акимов заявил, что систему фиксации нарушений постепенно передадут исключительно государству, не давая зарабатывать частным лицам. Вместе с этим готовится ужесточение мер за превышение скоростного режима.