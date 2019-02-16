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Kia готовится представить в России новую модель 

Суть событий + ещё 2 5 часов назад
Фото: Суть событий
Компания Kia предложит на российском рынке новую версию модели Ceed третьего поколения — Proceed в кузове Shooting Brake. Продажи новинки начнутся во втором квартале текущего года.
В России автомобиль будет представлен с 1,6-литровым бензиновым двигателем T-GDI мощностью 140 л.с. и 200 л.с. Оба мотора сблокированы с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.
Размер колесной базы остался прежним — 2650 мм, однако клиренс уменьшился на 5 мм. Объем багажного отделения составил 594 л, что на 29 л меньше, чем у обычного универсала.
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Автоновости , Kia
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