Kia готовится представить в России новую модель

Компания Kia предложит на российском рынке новую версию модели Ceed третьего поколения — Proceed в кузове Shooting Brake. Продажи новинки начнутся во втором квартале текущего года.

В России автомобиль будет представлен с 1,6-литровым бензиновым двигателем T-GDI мощностью 140 л.с. и 200 л.с. Оба мотора сблокированы с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.

Размер колесной базы остался прежним — 2650 мм, однако клиренс уменьшился на 5 мм. Объем багажного отделения составил 594 л, что на 29 л меньше, чем у обычного универсала.