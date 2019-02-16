Летом начнётся выпуск обновлённого Renault Captur

Свежая версия Renault Captur претерпела серьезные преобразования. У компакт-кроссовера кроме шасси изменились многие узловые элементы.

Базовую основу обсуждаемой новинки составляет платформа CMF-B. На такой же платформе собирают и Renault Clio . Благодаря замене платформы, машина получила большую надежность в плане безопасности.

В силовой линейке нового Renault Captur будут использованы гибридные агрегаты с 1, 1,5 и 1,3-литровыми турбомоторами, работающими "в команде" с электродвигателями.

Питание электромоторов будет осуществляться от аккумуляторной батареи, емкость которой составляет 9,8 кВт*ч. На полном заряде машина сможет преодолеть до 50 километров.

По трансмиссии достоверной информации пока что нет. Неизвестно также, как преобразится салон обновленной модели.

Есть только лишь данные, что оснащение и дизайн салона будет на порядок лучше, чем у его предшественника.