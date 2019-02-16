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Летом начнётся выпуск обновлённого Renault Captur 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Свежая версия Renault Captur претерпела серьезные преобразования. У компакт-кроссовера кроме шасси изменились многие узловые элементы.
Базовую основу обсуждаемой новинки составляет платформа CMF-B. На такой же платформе собирают и Renault Clio. Благодаря замене платформы, машина получила большую надежность в плане безопасности.
В силовой линейке нового Renault Captur будут использованы гибридные агрегаты с 1, 1,5 и 1,3-литровыми турбомоторами, работающими "в команде" с электродвигателями.
Питание электромоторов будет осуществляться от аккумуляторной батареи, емкость которой составляет 9,8 кВт*ч. На полном заряде машина сможет преодолеть до 50 километров.
По трансмиссии достоверной информации пока что нет. Неизвестно также, как преобразится салон обновленной модели.
Есть только лишь данные, что оснащение и дизайн салона будет на порядок лучше, чем у его предшественника.
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