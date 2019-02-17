Kia Rio стал бестселлером по продажам в Москве

Седан Kia Rio вышел в лидеры на авторынке Москвы по итогам января этого года.

Эксперты из Автостата подвели итоги по продажам новых автомобилей в Москве за первый месяц 2019 года. Выяснилось, что дилерами было реализовано чуть больше 12 тысяч штук машин.

После двух предыдущих месяцев лидирующую позицию вернул себе Kia Rio. Эту модель предпочли 611 покупателей. В то же время, по сравнению с январем 2018 года спрос на южнокорейский седан снизился на 35%.

Второе место досталось Volkswagen Polo , возглавлявшему список по продажам в ноябре и декабре минувшего года. Было куплено 563 автомобиля, что выше результатов годичной давности на 28%.